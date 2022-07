Maurizio Costanzo svela qual è il suo programma preferito (e non è un format di Maria De Filippi!)

Lui è uno dei volti che hanno segnato la storia della televisione italiana. Maurizio Costanzo, anche a 83 anni non è stanco di commentare ciò che succede sul nostro piccolo schermo, come dimostra la piacevole rubrica che cura tra le pagine del settimanale Nuovo Tv. Di recente il noto giornalista ha spiegato sulla medesima rivista qual è uno dei suoi programmi preferiti. Ed a sorpresa non è uno dei titoli di successo della moglie Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo e la confessione sul suo show preferito

Mentre la consorte Maria De Filippi continua a raccogliere successi con i suoi programmi Mediaset, pronti a ripartire in vista della prossima stagione televisiva, il marito Maurizio Costanzo ha ammesso di essere un vero e proprio fan di un programma della concorrenza, di cui non si perderebbe neppure una puntata!

Si tratta di The Voice Senior, il talent condotto su Rai1 da Antonella Clerici. La versione “over” della classica andata in onda sulla seconda rete Rai, ha debuttato nel 2020 conquistando un ampio pubblico, tra cui anche Maurizio Costanzo. Ecco cosa ha dichiarato il giornalista in merito:

The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere. Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è emozionante. E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita.

Non solo il loro talento, ma anche le storie dei protagonisti riescono a far venire la pelle d’oca al marito di Maria De Filippi.

Maria De Filippi potrebbe prendersela? Ma niente affatto! Basti pensare che proprio lei qualche tempo fa aveva svelato come entrambi fossero grandi fan di Chi l’ha visto, il programma sui casi di scomparsa e cronaca nera in onda su Rai3 e condotto da Federica Sciarelli.