Maurizio Costanzo si sta preparando a mettere in piedi una nuova stagione, con l’arrivo della sua quarantesima edizione del “Costanzo Show”, il programma più longevo della storia della Tv e, proprio in merito a ciò, ha voluto lanciare una frecciatina a Mediaset.

Costanzo “bacchetta” Mediaset che non cita il suo show

Il giornalista romano, intervistato su Repubblica, non ha risparmiato una bella frecciatina alla azienda di Cologno in merito al suo storico programma: “Alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato”.

Queste, per la precisione, le parole di Costanzo:

Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno del Maurizio Costanzo show. Vorrei cominciare con una intervista all’allenatore della Roma Mourinho. Vent’anni fa intervistai Capello, le tradizioni si rispettano.

Maurizio, perdonali, “so’ gggiovani!”.

Il nuovo impegno in Rai

Maurizio Costanzo oltre a Mediaset conduce programmi radio e pubblica il suo punto di vista sulle riviste cartacee. Il giornalista non dimentica la Rai e, proprio per questo motivo, a breve partirà un nuovo progetto con Pino Strabioli: