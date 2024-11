Maura Peparo, marito e figli: la lotta contro il tumore e il terribile lutto

Questo pomeriggio a Verissimo ci sarà Maura Paparo, ballerina, coreografa e per anni uno dei volti storici di Amici di Maria De Filippi. La sua presenza promette emozioni e riflessioni, con il racconto di una carriera intensa e una vita personale segnata da grandi successi ma anche da momenti difficili.

Dall’esordio a Amici: il percorso di Maura Paparo, ecco chi è sua figlia

Nata nel 1967, Maura Paparo ha debuttato nel mondo della danza in televisione nel 1988 nel programma Tiramisù, accanto a Brian e Garrison. Ma il grande successo è arrivato con Amici di Maria De Filippi, dove ha insegnato per dieci anni, dalla prima all’ottava edizione.

Nel 2009, durante la prima puntata della nona stagione, Maura annunciò la sua gravidanza e la decisione di lasciare il programma: “Ero incinta di 5 mesi di mia figlia. Avrei anche potuto continuare, ma avevo bisogno del mio tempo”, ha raccontato in un’intervista nel 2022.

Dopo la nascita di Carolina, avvenuta nel 2010, Maura si è presa una pausa dai ritmi frenetici della TV, dedicandosi alla famiglia e aprendo il Centro Danza Maura Paparo, dove insegna e cura la direzione artistica.

La battaglia contro il tumore al seno

Dopo la maternità, Maura ha affrontato una dura prova: la diagnosi di un tumore al seno. Grazie alla prevenzione, è riuscita a sconfiggere la malattia, come ha raccontato: “Ho avuto un cancro al seno, mi sono curata e fortunatamente è andato tutto bene. La prevenzione è fondamentale”.

Un messaggio di speranza e forza che ha condiviso anche durante le sue apparizioni pubbliche, sottolineando l’importanza dei controlli regolari.

Il dolore per la perdita dei genitori

Maura ha vissuto un altro momento drammatico nel 2022, con la scomparsa dei suoi genitori a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. Un lutto che ha descritto con emozione: “Sono mancati i miei genitori nel giro di due mesi. È ancora tutto molto fresco. So che è una cosa che capita a tutti, ma la mancanza dei genitori è tosta, è come se mancasse un pezzo di te”.

Un dolore profondo, che la coreografa continua a elaborare, trovando forza nella danza e negli affetti più cari.

Cosa fa oggi Maura Paparo

Oltre alla direzione della sua scuola di danza, Maura ha lavorato dietro le quinte di importanti programmi come Italia’s Got Talent e Tu sì que vales. Nel 2017, è tornata in TV partecipando a Piccoli Giganti su Real Time e a The Coach su 7 Gold. La danza rimane il cuore della sua vita, non solo come arte ma anche come strumento per superare le difficoltà.