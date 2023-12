Mattia Emme, chi è il fidanzato di Gabriel Garko: “La persona giusta”

Gabriel Garko, noto attore italiano, ha recentemente rivelato al pubblico la sua relazione con Mattia Emme. Dopo il suo coming out al Grande Fratello Vip del 2020, Gabriel ha aperto una nuova pagina della sua vita sentimentale.

Mattia Emme, l’attuale fidanzato di Gabriel, è un uomo di 36 anni che non appartiene al mondo dello spettacolo. Di lui si sa poco, ma attraverso il suo profilo Instagram, che ha reso privato, si è scoperto che si definisce un “general manager”.

Nonostante la riservatezza, la coppia è felicemente innamorata da circa un anno e sono stati recentemente paparazzati nelle strade di Milano, fianco a fianco.

Gabriel ha parlato di Mattia con affetto e rispetto, definendolo “la persona giusta” per fare passi avanti in termini di responsabilità. Inoltre, l’attore ha espresso il desiderio di diventare padre, anche se le leggi italiane attuali pongono alcune restrizioni.

Garko, intervistato a FQMagazine, ha parlato del desiderio di volere un figlio:

Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente.

Mi ero abituato a indossare tante maschere, un po’ per scelta, un po’ per costrizione, ma in nessuna stavo davvero comodo. Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni.