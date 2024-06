Mattia Carrano, chi è l’attore di Prisma che interpreta i gemelli Andrea e Marco: la fidanzata è un’ex di Uomini e Donne

Mattia Carrano è un giovane attore italiano che sta emergendo nel panorama cinematografico grazie al suo ruolo emblematico nella serie Prime Video, Prisma. Carrano, infatti, interpreta due gemelli, Andrea e Marco. Un doppio ruolo che gli ha permesso di mostrare la sua versatilità come attore, riuscendo a dare una caratterizzazione completamente diversa ai due personaggi.

Mattia Carrano, chi è l’attore di Prisma

La seconda stagione di Prisma è disponibile in streaming su Prime Video da ieri, 6 giugno. Tra gli attori protagonisti torna ad esserci anche Mattia Carrano, nel doppio ruolo dei gemelli Andrea e Marco. Nato a Roma il 13 maggio 2000, Carrano è uno dei talenti nascenti del cinema italiano.

Nonostante la sua giovane età, Carrano ha dimostrato di poter fare grandi cose. Non ha mai studiato recitazione, ma è stato scelto per il doppio ruolo dei gemelli Andrea e Marco proprio grazie alla sua naturale predisposizione per la recitazione. La sua filmografia al momento è limitata alle due stagioni della serie Prime Video, ma il suo talento promette una carriera brillante nel futuro.

La vita privata: chi è la fidanzata

Carrano è nato a Roma ed è di origini italiane e ungheresi da parte di madre. Proprio la mamma ha giocato un ruolo fondamentale nel suo esordio come attore, in quanto è stata la donna a portarlo ai casting per Prisma.

È alto un metro e ottantatré centimetri, ha occhi azzurri e capelli biondi. Nonostante la sua giovane età, ha già una carriera promettente davanti a sé.

Il giovane attore è sempre stato molto riservato, ma in questi giorni si è scoperto chi è la fidanzata di Mattia Carrano. Si tratta di un volto noto al pubblico della nota trasmissione di Maria De Filippi, Giulia Latini, nota sui social come Bionditudo, influencer e in passato corteggiatrice di Uomini e Donne. I due stanno insieme da dicembre, ma hanno confermato la loro relazione soltanto ora.

E’ possibile vederlo attualmente nella seconda stagione di Prisma, serie Prime Video, ideata da Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato, ambientata a Latina e che segue la storia di due gemelli, Andrea e Marco.