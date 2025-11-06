Mattia al GF scopre in diretta di esser stato lasciato – VIDEO

GF, colpo di scena per Mattia Scudieri: la fidanzata Carlotta lo lascia in diretta! (VIDEO)

Momento shock nella Casa del Grande Fratello. Durante la diretta, una misteriosa busta rossa ha cambiato completamente l’atmosfera del reality: al suo interno, un messaggio che ha lasciato senza parole Mattia Scudieri, il quale ha scoperto di essere stato lasciato dalla fidanzata Carlotta Vendemmi tramite un post pubblicato sui social.

La notizia è arrivata dopo i tanti commenti sui social riguardo alla crescente vicinanza tra Mattia e Grazia Kendi. Quest’ultima, già nei giorni scorsi, aveva confessato di provare un interesse per Mattia, pur sapendo che fosse impegnato: “Non è colpa mia se mi piace qualcuno, anche se so che non dovrei. Non voglio ferire nessuno, ma non posso fingere”.

A quanto pare, Carlotta non ha preso bene questa situazione. Sui social ha condiviso un lungo messaggio in cui ha annunciato la fine della relazione, spiegando di non voler più giustificare comportamenti che non le appartenevano. Ha parlato di una persona “senza carattere” che, a suo dire, avrebbe bisogno di creare situazioni per farsi notare. Ha poi concluso dicendo di non voler cercare alcun chiarimento pubblico: “Non farò scenate, non darò visibilità a chi non merita”.

La reazione di Mattia al comunicato al GF – IL VIDEO

Quando la busta rossa è arrivata nella Casa, a leggerla è stata Ivana, che ha riportato ad alta voce le parole di Carlotta. Nella stanza è calato il silenzio: Mattia è rimasto impietrito, incredulo, mentre Grazia appariva visibilmente imbarazzata per la situazione. Dopo qualche istante, Mattia ha chiesto di leggere personalmente il contenuto della busta e, con tono amaro, ha commentato: “Non ha mai capito chi aveva accanto”, lasciando intendere la sua delusione per la mancanza di fiducia da parte della fidanzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La fidanzata di Mattia interviene dopo il comunicato e chiarisce

Dopo l’accaduto è stata la stessa fidanzata di Mattia a intervenire sui social e chiarire: “Leggendo i commenti relativi alla mia precedente “dichiarazione”, ci tengo a chiarire che il mio messaggio *NON* aveva assolutamente lo scopo di lasciarlo. Mi piacerebbe che lui si svegliasse e la smettesse di farsi manipolare da dinamiche e persone, tirando fuori la sua personalità e carattere un po’ come ha fatto ieri sera in suite. Se mai dovessi prendere decisioni sulla mia relazione, lo farei direttamente con lui, con motivazioni chiare e nel rispetto di entrambi. Per ora, scelgo il silenzio e l’osservazione, perché credo che la lucidità parli più forte di qualunque teatrino“.