Matthew assente alla puntata di Amici 23 registrata giovedì scorso (quella che trasmettono domenica 26 novembre alle 14 su Canale 5): per quale motivo?

Il cantante non sarà presente perché ha dei problemi personali da risolvere, niente a che fare con il programma. Il motivo dell’assenza di Matthew è piuttosto triste.

Il ragazzo non è comparso alle registrazioni della puntata di domenica perché sua nonna è venuta a mancare giovedì.

Non sappiamo se il cantante sia riuscito a sganciarsi dalla scuola di Amici 23 per partecipare ai funerali oppure no.

A confermare la triste notizia è stata la sorella dell’allievo che ha condiviso un post su Instagram in cui ricorda la nonna.

Ecco cosa ha scritto:

Ho sempre sperato, con tutta me stessa, che questo giorno non arrivasse mai. Forse ingenuamente e anche un po’ egoisticamente, mi è sempre piaciuto pensare che saresti rimasta sempre con me. È assurdo pensare che non ti rivedrò più, che non potrò più chiacchierare con te, non potrò più raccontarti le mie avventure, sentirti parlare in friuliano. Con te se ne va un pezzo del mio cuore, della mia anima. Se ne va un pezzo di me.