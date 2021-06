Dopo la rottura con Sophie Codegoni, l’ex fidanzato Matteo Ranieri torna a parlare della loro separazione. I due si sono conosciuti e “scelti” durante Uomini e Donne ma la loro storia è durata come un gatto in tangenziale.

Nessun rimpianto ma avrei voluto accorgermi meglio di certe cose per prevenire problemi nel futuro. Per il resto ho vissuto l’esperienza al cento per cento e mi ha arricchito tanto.

Queste le parole dell’ex corteggiatore intervistato da Uomini e Donne Magazine.

Dopo la rottura con Sophie Codegoni, Matteo è ancora single:

Sono single, e per il momento va bene così. Sicuramente non mancano delle avances da parte di alcune ragazze, soprattutto sui social, ma non rispecchia il mio modo di approcciare qualcuno. In questo momento non mi sento pronto e non sono alla ricerca dell’amore.