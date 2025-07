Matteo Paolillo ufficialmente fidanzato: beccato mentre si bacia (VIDEO)

Matteo Paolillo ufficialmente fidanzato: spunta il video del bacio.

Dopo aver lasciato i panni del tormentato Edoardo Conte, uno dei personaggi più amati della serie Mare Fuori, Matteo Paolillo sembra aver voltato pagina anche nella vita privata. L’attore, infatti, è stato avvistato in compagnia di una nuova fiamma: una ragazza mora, dall’aria discreta e raffinata, con cui avrebbe iniziato una frequentazione lontana dai riflettori.

Coccole e relax in Costiera Amalfitana

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto esclusive della coppia mentre trascorre qualche giorno di vacanza a Locanda del Fiordo, angolo di paradiso affacciato sulla Costiera Amalfitana.

Secondo quanto riportato, Matteo e la sua compagna si sono concessi una giornata di mare e relax: prima chiacchiere sui lettini, poi un tuffo nelle acque cristalline, tra sorrisi, complicità e tenerezze che lasciano poco spazio ai dubbi.

“Lui le mostrava qualcosa sul cellulare, lei lo ascoltava divertita. Poi via in acqua, ma non prima di qualche abbraccio tra le onde”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Chi è la nuova fidanzata di Matteo Paolillo?

Al momento, l’identità della ragazza non è ancora stata svelata del tutto. Si sa soltanto che è argentina e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Un dettaglio che rende questa relazione ancora più riservata e – forse – più vera, lontana dai riflettori e dai set.

Nessun ritorno con Ludovica Coscione

Per chi sperava in un riavvicinamento tra Matteo Paolillo e Ludovica Coscione, anche lei nel cast di Mare Fuori, arriva una piccola delusione. Secondo quanto riportato da Chi, tra i due in passato c’è stato effettivamente un legame nato durante le riprese, ma mai sfociato in qualcosa di concreto. Oggi le loro strade sembrano essersi definitivamente divise, e Matteo pare aver trovato serenità accanto a qualcun’altra.

Una nuova fase lontano dai set… ma vicino all’amore

L’attore, molto amato dal pubblico per il suo talento e la sua autenticità, sembra quindi vivere un periodo sereno sia professionalmente che sentimentalmente. Dopo aver chiuso il capitolo Edoardo, Matteo si gode una pausa in buona compagnia, lontano dal clamore e dai gossip.

Dove sono stati avvistati?

Locanda del Fiordo – uno degli angoli più suggestivi della Costiera Amalfitana, tra scogliere a picco sul mare e acque turchesi. Un luogo perfetto per una fuga romantica… e, pare, anche per far sbocciare un nuovo amore.