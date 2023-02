Sarà Matteo Paolillo, attore di Mare Fuori, ad interpretare sul palco dell’Ariston di Sanremo 2023 la sigla della serie tv. Ma chi è il giovane 27enne? Oltre che attore è anche un cantante e cantare al Festival sarà per lui un piccolo sogno che si realizza: “Cantare a Sanremo? Un’emozione enorme. Avevo in programma di riprendere a fare concerti, ma non immaginavo di ritrovarmi direttamente sul palco dell’Ariston”, ha dichiarato in una recente intervista al Corriere della Sera.

Chi è Matteo Paolillo di Mare Fuori

Matteo Paolillo sarà la voce portante del cast di Mare fuori, oggi protagonista al Festival. È lui la voce della sigla. Nel mondo della musica, ed in modo particolare del freestyle, Paolillo era noto come Icaro. Una passione, un vero e proprio hobby quello per la musica, che resta una parte importante della sua vita.

Rispetto alla sigla ‘O Mar For, considerata molto simile allo stile di Liberato, Matteo ha spiegato come è nata:

L’ho scritto un po’ per gioco mentre giravamo la prima serie. L’ho inviato a vari amici del cast su whatsapp ed è arrivato anche al regista. Gli è piaciuto e l’ha scelto. Effettivamente a Liberato mi accomuna una certa ricerca elettronica sui pezzi. In generale mi interessa tutta la nuova scena musicale napoletana, dai Co Sang ai Foja, anche se sono più vicino ai rapper.

In Mare Fuori interpreta Eduardo, del quale, dice, non recita la cattiveria bensì “il suo abbandono, la sua solitudine, che sono gli elementi da cui nasce il male”.

Per la sua formazione si è trasferito da Salerno a Roma: “Napoli è stupenda, la adoro. Ma ormai per me è difficile viverci”, ha confidato al Corsera.