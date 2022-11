Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Matteo Diamante si è sfogato su Instagram scagliandosi contro la sua ex fidanzata Nikita Pelizon. Ieri, nel corso della diretta, la modella ha affrontato l’argomento insieme a George Ciupilan, lanciando delle accuse precise.

Matteo Diamante reagisce male alle parole di Nikita

“Ma scusate, è uno scherzo? – ha esordito Matteo Diamante sui social – Aspettate che mi siedo. “Sono geloso”? Fa già ridere così. Ora respiro un attimo, non ci credo!”.

Il personal trainer prosegue:

Per fortuna migliaia di persone sono testimoni dei miei ultimi anni… per piacere mi confermate che sono tutto tranne che geloso? Ma poi scusate quella frase lì “non posso uscire con le persone che conosco o gente della sua regione”? Ma non è vero. Scusate se per un motivo valido gli chiesi gentilmente di non andare più a letto con amici o presunti tali in un contesto di 4 anni fa… che è diverso! bho ma questa è pazza. Cioè ma che descrizione di me ha fatto!?

L’ex fidanzato di Nikita aggiunge:

No vabbè follia! Cosa ho sentito stasera Ma è uno scherzo dai… E Ragazzi ma siamo seri? Fortunatamente migliaia di persone sono testimoni della vita che conduco da anni e della persona che sono. Condivido qualsiasi cosa, anche serate, relazioni, tutto, non credo di essere geloso di Nikita. Mi sa che devo raccontare davvero la storia così escono fuori le vere persone, signore sì ma scemo no. Ho le prove dell’ esatto contrario perciò lasciatemi ridere perché mi sembra surreale. Ma poi ho avuto altre relazioni e non sono mai stato più legato a lei, anzi proprio archiviata. Follia. Ma mi ha descritto come uno stalker praticamente.

Il riferimento a George e gli screen

Matteo Diamante parla anche di George Ciupilan:

Peccato per George che il messaggio, estrapolato così, aveva un significato diverso, ma va bene anche questo, qualcosa è arrivato ed è servito, ora si darà una svegliata. Belle le parole per quello che ha letto. Mi è piaciuto che ha specificato ciò che gli dissi: “non sentirti vincolato nell’instaurare un rapporto con lei, che anzi secondo me potrebbe anche piacerti e non dirle che per rispetto non ti senti libero, che poi pensa che sia io” apprezzo il suo rispetto…

Matteo Diamante ha postato pure degli screen:

Sono così geloso che nell’ultima conversazione l’ho archiviata e non le ho mai più risposto, non ne potevamo più, farmi passare da uomo del Medioevo proprio no! Ho dei messaggi anche di amici dove confermo più volte che non c’era più niente e stare con lei mi stufava perché cercavo altro. Bellissima storia d’amore ma finita da anni oramai! Ragazzi il circo davvero! Ma poi era uno sfogo completamente diverso per George che c’entra la pazza!? Posso darvi un indizio? “Antonino ha capito tutto”.

Il video “sospetto”

Gli amic* di Twitter hanno trovato un video di Matteo Diamante che perde letteralmente la testa durante “Ex on the beach” (e con Nikita non stavano più insieme), eccolo a seguire:

💎 non è geloso. Questa è la reazione che ha avuto quando ha saputo che Nikita avrebbe dovuto fare il gioco della. bottiglia a “Ex on the beach”. Ed erano già EX, appunto.#GFVip pic.twitter.com/6cnKvBbq5J — ioNON-🎈 | m’importaunaChega (@and_c1) November 4, 2022