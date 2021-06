Per Matteo Diamante, Ignazio Moser all’Isola dei Famosi avrebbe avuto “vita facile”. Lo ha rivelato lo stesso ex naufrago, al termine del reality, commentando come il compagno di Cecilia Rodriguez, chiamato a poche puntate dalla fine dell’edizione per risollevare le sorti del programma sul piano degli ascolti, non abbia affrontato le stesse difficoltà dei suoi compagni di avventura.

Matteo Diamante critico con Ignazio Moser (ma i due hanno un buon rapporto)

In una intervista a SuperGuidaTv, Matteo Diamante è stato particolarmente critico nei confronti di Ignazio Moser e dei tempi legati al suo ingresso in gioco all’Isola dei Famosi. In particolare non avrebbe gradito il “come” sarebbe stato accolto dal resto del gruppo, sostenendo:

Avrei preferito avere un ingresso all’Isola come il suo. Cioè essere accolto nel gruppo così come è stato accolto Ignazio. Quindi essere accettato da tutti perché mi avrebbe sicuramente giovato. Lui ha avuto una vita molto facile all’Isola.

Ad averlo fatto restare male è stato il momento in cui ha appreso in diretta tv della nomination di Awed che lui considera come un vero amico dell’Isola. Diamante ha tuttavia voluto precisare che tra lui e Moser i rapporti sarebbero buoni:

Lui essendo un uomo alpha ha preso le difese dei primitivi anziché le mie e quindi abbiamo iniziato a scontrarci. Siamo due caratteri molto forti, le divergenze ci sono state ma essendo due adulti abbiamo capito che le nostre reazioni erano soprattutto per la fame. Fuori non avremmo mai litigato per queste sciocchezze. Piano piano abbiamo riallacciato il rapporto. Ci sentiamo ogni giorno. Abbiamo un bellissimo rapporto ora.