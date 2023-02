Matteo Diamante cita le “78 denunce” di Oriana (ma la verità è un’altra)

“Hai più reati che amici”, questa è la frase che ha pronunciato Matteo Diamante al Grande Fratello Vip durante una lite con Oriana Marzoli, sua acerrima nemica all’interno della Casa.

Sull’onda delle notizie farlocche che girano sul conto di Oriana Marzoli, l’ex fidanzato di Nikita Pelizon si è fatto prendere dalla rabbia pronunciando questa frase che, come abbiamo più volte scritto, non corrisponderebbe alla verità.

Inizialmente, infatti, prima che Oriana entrasse nella Casa del GF Vip, si era parlato di questo particolare aspetto, tirando in ballo “78 denunce”.

Poi, documentandoci meglio sulla questione, noi di Blog Tivvù avevamo fatto un articolo di approfondimento proprio su questo aspetto, smentendo la voce sul numero di denunce a carico di Oriana.

La Marzoli, infatti, è stata citata in 16 esposti del Consiglio Nazionale della Televisione nei confronti della rete cilena MEGA.

Di fatto, gli esposti sono differenti dalle denunce.

In questo caso particolare, l’unica denuncia a suo carico dovrebbe essere quella presentata da Dominique Lattimore per i fatti accaduti nel 2017.

Oriana Marzoli, tuttavia, ha dichiarato pubblicamente di non avere ricevuto alcuna notifica.

Matteo: sei scappata dalla Spagna,

la Spagna ti odia 😂 hai denunce bla bla bla

Intanto in Spagna 🇪🇸❤️‍🩹

PAAAAH

What goes around comes around Bebè ❤️‍🩹#oriele @GrandeFratello #gfvip https://t.co/4IM87KkI0u

— CarlottaB (@Carlottab87) February 20, 2023