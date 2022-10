Chi è l’ex marito di Cristina Quaranta? La concorrente del Grande Fratello Vip ha alle spalle un matrimonio fallito. Quando aveva appena 19 anni si è sposata con Matteo De Stefani, imprenditore e padre della sua unica figlia Aurora.

Chi è Matteo De Stefani, ex marito Cristina Quaranta: lavoro, età e vita privata

Matteo De Stefani, a differenza della sua ex moglie, preferisce stare lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Anche la figlia Aurora non è famosa ma è bella come sua madre (cliccate qui per vedere le foto).

Dell’ex marito di Cristina non si conosce l’età e nemmeno il suo luogo di nascita. La Quaranta si è sposata ad appena 19 anni e Matteo ne aveva 26 anni.

Dopo la fine del matrimonio la Quaranta ha avuto una burrascosa relazione durata tre anni ma terminata nel 2017 nel peggiore dei modi.

Questo fallimento, come raccontato dalla stessa Quaranta, le ha portato un fortissimo malessere:

Una profonda crisi depressiva mi portò via le forze. Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante. Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto.

Per la concorrente del Grande Fratello Vip, la famiglia era alla base di tutto nella sua vita:

Mi è sempre piaciuto fare la geisha del mio uomo. Avere dei figli e occuparmi della mia famiglia. Mi sono sempre sentita mamma. Non sono mai stata una di quelle donne che devono affermarsi a tutti i costi, lavorando per la propria indipendenza economica. Se il rapporto va bene è giusto che l’uomo si occupi della donna e che lei abbia dei ruoli come quello di occuparsi della sua famiglia.