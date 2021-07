Matteo Berrettini, il tennista che ha sfiorato la vittoria del torneo di Wimbledon, è stato l’uomo del mese insieme alla Nazionale Italiana che ha vinto Euro 2020.

Per questo motivo, intervistato da La Stampa, il 25enne ha rivelato quali sono i calciatori che gli stanno più simpatici.

Il tennista ha assistito alla partita di calcio contro Inghilterra per poi trionfare in campo con gli Azzurri della Nazionale di calcio.

Successivamente Matteo Berrettini ha incontrato i calciatori anche a Roma, durante la cerimonia di festeggiamento insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ciro Immobile è stato tanto carino, la curva non mi aveva riconosciuto, quando mi ha portato in campo sono partiti i cori. Ma anche con Mancini sono stato bene, poi con Donnarumma, Bonucci e Chiellini ci sono stati bei momenti. Chiellini cosa mi ha detto? ‘Mannaggia, non sono riuscito a riposare prima della finale perché ti seguivo sul live score’. Lui è davvero simpatico, sono stato benissimo.

Proprio il nostro Capitano, ha parlato benissimo del buon Matteo:

Lui è un grande campione e ci rende orgogliosi. Averti conosciuto è stato un grande piacere. Mi raccomando continua a farci sognare! Cosa gli dico? Non smettere mai di sognare Matteo, dietro di te ci saremo sempre anche noi e tutti gli italiani. Ci siamo sentiti tutti veramente fratelli d’Italia.