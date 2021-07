Matteo Berrettini, star del tennis e orgoglio italiano in finale a Wimbledon, nel corso della giornata di oggi, domenica 11 luglio 2021 si scontrerà con Novak Đoković dalle ore 15.00 e in chiaro su Tv8 dalle 14.30.

Matteo Berrettini, chi è la fidanzata Ajla Tomljanovic

È la prima volta che l’Italia arriva con un tennista in finale in occasione del torneo londinese. Proprio per questo motivo, anche la vita privata di Berrettini è finita al centro del gossip.

Matteo non è l’unico tennista in famiglia, ed infatti, anche il fratello pratica lo stesso sport.

Ajla Tomljanovic è una tennista australiana. Figlia di Ratko, campione europeo di pallamano nel 1992 e nel 1993, ed Emina, di origini bosniache.

La sportiva è nata a Zagabria il 7 maggio 1993. Ha vinto al Roland Garros 2014 contro la numero 3 al mondo Agnieszka Radwańska. Ha raggiunto anche i quarti di finale a Wimbledon 2021, esattamente come il suo fidanzato, ottenendo come best ranking la posizione 39 nell’aprile 2019.

Nel 2015 ha avuto una storia d’amore con il tennista Nick Kyrgios che si è conclusa dopo un paio di anni per via di un tradimento da parte di lui.

L’inizio della storia d’amore tra Ajla e Matteo

Come è iniziata la storia con Matteo? Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme… Di solito si comincia così, no?

Matteo Berrettini ha aggiunto di averla corteggiata per lungo tempo:

Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo.