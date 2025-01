Matteo Amantia, chi è il cantante degli Sugarfree: moglie, figli e vita privata

Il cantante catanese Matteo Amantia, noto per il suo passato con la band Sugarfree, è pronto a stupire nuovamente il pubblico partecipando a Ora o mai più, il programma di successo condotto da Marco Liorni. La nuova stagione andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 11 gennaio.

La carriera musicale di Matteo Amantia

A sfidarsi nel popolare show saranno otto artisti: Pierdavide Carone, Pago, Valerio Scanu, Antonella Bucci, Carlotta, Loredana Errore, Anonimo Italiano e lo stesso Matteo Amantia. Questa competizione promette di regalare emozioni forti e performance indimenticabili.

Matteo Amantia Scuderi nasce a Catania il 4 febbraio 1979. La sua passione per la musica è evidente sin dall’infanzia. Dopo un’esperienza con il gruppo Kataitna, che lo vede esibirsi in manifestazioni come Arezzo Wave e Rock Targato Italia, la sua carriera decolla con l’ingresso negli Sugarfree.

Con gli Sugarfree, Amantia raggiunge il successo nazionale, partecipando al Festival di Sanremo nel 2006 con il brano Solo lei mi dà. Il gruppo ottiene anche grande popolarità con la colonna sonora del film Scusa ma ti chiamo amore, diretto da Federico Moccia.

Dopo aver lasciato la band nel 2009, Amantia intraprende la carriera da solista, lanciando il singolo Quel che vuoi nel 2010, seguito da un album. Nel 2015 torna come frontman degli Sugarfree, pubblicando diversi singoli di successo, tra cui Ti amo a Milano e Non basta stare insieme.

Il successo di Cleptomania

Il brano Cleptomania degli Sugarfree, pubblicato nel 2005, è stato un autentico fenomeno. Ha raggiunto la vetta della classifica FIMI/Nielsen per cinque settimane consecutive, ottenendo il disco di platino con oltre 60.000 copie vendute. In un’intervista a Europadomani, Amantia ha dichiarato: «Il successo è dovuto a una combinazione di fattori: una canzone passionale dall’anima dark, il supporto promozionale di Warner, e un videoclip geniale di Domenico Ligeri».

Vita privata e riservatezza

Nonostante la notorietà, Matteo Amantia mantiene una certa riservatezza sulla sua vita privata. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe sposato e padre di due figli, ma i dettagli restano poco noti.