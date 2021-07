Dopo il chiacchierato matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, a convolare a nozze è stato anche un altro degli Azzurri protagonisti di Euro 2020, Marco Verratti. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha pronunciato il fatidico “sì” insieme alla modella francese Jessica Aidi.

Matrimonio Verratti, collana e outfit Jessica Aidi

La neo sposa 28enne di origini magrebine si è presentata elegantissima al matrimonio con Marco Verratti. In occasione della cerimonia civile che si è svolta in Comune a Parigi, la giovane modella ha indossato un bellissimo ed elegante tailleur bianco in pizzo. Ad impreziosire l’outfit nuziale, un bellissimo girocollo indossato dalla neo signora Verratti.

Lo sguardo dei più si è posato proprio sul gioiello prezioso indossato dalla neo moglie del calciatore. Si tratta di un pezzo unico realizzato da Maison Paillard, rinomato brand di gioielli nato negli Anni Cinquanta e realizzato appositamente per Jessica Aidi in occasione dell’importante evento.

La collana in questione si compone di un totale di 3353 diamanti in oro rosa e bianco. Alla domanda sul prezzo del preziosissimo gioiello, in realtà è complicato rispondere in modo univoco trattandosi appunto di un pezzo unico ma non si esclude che possa aggirarsi intorno ai 600 mila euro.

Per il suo abito nuziale estremamente raffinato, la moglie di Verratti si è affidata a maison francesi. Tre i vestiti indossati nel corso della cerimonia. Durante il ricevimento ha sfoggiato un lungo abito ricamato e poi un modello corto con gonna a palloncino. A firmare gli abiti sempre nomi d’alta moda del calibro di LaMariée Capricieuse e Millanova.