Matrimonio in Sicilia per Damante ma senza Giulia De Lellis, i rumors di gossip lo avevano previsto

Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi? Pare di sì anche se loro smentiscono. Very Inutil People, alcuni giorni fa aveva già anticipato l’assenza dell’influencer in Sicilia, distante dalla famiglia di lui in occasione del matrimonio della cugina. Ed infatti, così è stato.

Damante in Sicilia per un matrimonio: Giulia De Lellis grande assente, crisi confermata?

Proprio oggi si è celebrato in Sicilia il matrimonio della cugina di Andrea Damante, arrivato sull’isola non con la fidanzata Giulia De Lellis bensì con il migliore amico Alessandro. Questa assenza si è fatta notare evidenziando ancor di più una crisi di cui tutti parlano, nonostante le flebili smentite.

I colleghi di Very Inutil People, avevano parlato di assenza per via di alcune problematiche con la mamma di lui, la signora Valentina che, proprio alcuni giorni fa, ha smentito le questioni commentando positivamente una fotografia della De Lellis. Parlando di scatti, proprio Damante ha pubblicato una fotografia che lo ritrae in Sicilia durante il matrimonio, conquistando il like di Giulia.

Le ultime indiscrezioni

Tra Giulia e la suocera non correrebbe buon sangue e i rapporti tra le due si sarebbero incrinati a tal punto da spingere la ragazza a lasciare il suo cavaliere ex tronista. Tuttavia, i due influencer continuerebbero a lasciarsi dei like sotto le foto per tranquillizzare i loro numerosi fan, magari nella speranza che questa nuova crisi sia passeggera e passi inosservata. Sempre secondo le indiscrezioni, il prossimo weekend Andrea parteciperà ad un matrimonio in Sicilia a cui avrebbe dovuto presenziare anche Giulia. L’influencer, però, pur di evitare di incontrare la madre di lui avrebbe addirittura deciso di chiudere definitivamente la storia.

Giulia smentisce la crisi

Sono cambiate un sacco di cose, dove siamo tutti e due un po’ tristi anche se facciamo finta di nulla ma non abbiamo molta voglia di condividerle e raccontarci troppo perché dobbiamo prima capirci. Ho imparato dal mio passato che prima di fare una cosa mi prendo il mio tempo. Non ascoltate quello che dicono le persone su di me, io vi ho sempre detto tutto e continuerò a farlo quando sarà il momento.