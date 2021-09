Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe tutto pronto per il matrimonio (segreto) tra la bellissima attrice siciliana Miriam Leone e il compagno Paolo Carullo. Secondo il buon Giuseppe Candela i fiori d’arancio sarebbero imminenti.



Lo scorso anno una indiscrezione molto simile era stata diffusa tra le pagine del settimanale Chi Magazine:

La Leone, sempre più innamorata del suo Paolo, è pronta al grande passo. C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve.

Dopo il gossip diffuso sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, proprio l’attrice siciliana aveva smentito:

Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!