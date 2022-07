Paola Turci e Francesca Pascale si sposano oggi, sabato 2 luglio 2022. La notizia è giunta inaspettatamente ed è diventata virale in poco tempo e, una volta trapelata, le dirette interessate hanno confermato.

Dove verrà celebrato il rito civile? Paola e Francesca si sposeranno a Montalcino, tra le verdi distese della Toscana. A officiare la cerimonia sarà il sindaco Silvio Franceschelli.

In base alle informazioni trapelate da La Nazione, il matrimonio civile si svolgerà attorno alle ore 17:00 in piazza Matteotti. Paola Turci dovrebbe arrivare a bordo della sua Audi A3 mentre Francesca Pascale raggiungerà la location a bordo di una Jaguar bianca.

Dopo la cerimonia la coppia si sposterà al Castello di Velona con pochi invitati, circa una 30ina. Con molta probabilità il menù sarà vegano visto che entrambe non mangiano la carne.

Il Cavaliere starebbe pensando a qualcosa di più sostanzioso degli auguri. “Nella sua infinità generosità”, c’è chi dice in Forza Italia, “il Presidente è pronto a fare un regalo a Francesca e Paola per la loro unione”. – riporta Il Messaggero – Si prevede che arrivino due gioielli.

Nei giorni scorsi è stato Leggo.it ad annunciare in esclusiva il ‘matrimonio’, poi rilanciato dalla maggiori testate. Le due dirette interessate, si sono limitate invece a ricondividere nelle loro Instagram Stories gli auguri delle persone a loro vicine.

La notizia tuttavia è servita a riaccendere i riflettori su una questione che non andrebbe affatto sottovalutata: l’assenza di un matrimonio egualitario per coppie dello stesso sesso.

Lo ha ricordato anche Vladimir Luxuria nell’augurare tutto il suo bene alla coppia:

Auguri Francesca e Paola: mi piacerebbe dire che si sposano, in realtà si “uniscono” perché in Italia ci sono le unioni civili e non ancora il matrimonio egualitario. Al di là di tutto l’amore trionfa sempre perché chi è se stesso ha già vinto.