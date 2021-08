Manuela Carriero è uscita da Temptation Island tra le braccia del tentatore Luciano Punzo. Nel suo cuore c’è anche la possibilità di sposarlo e, proprio per questo motivo, ha parlato di matrimonio.

Io e Luciano siamo innamorati. Io sono una ragazza che si lega assai facilmente, in particolare quando mi sento tanto amata desiderata e rispettata.

Manuela ha parlato anche della figlia del modello, nata da una sua precedente relazione.

Per lei la bimba è assolutamente un valore aggiunto e non toglie nulla alla loro relazione d’amore:

Quando ho incontrato Luciano è stata la prima cosa che mi ha detto. Per la prima volta non ho avuto paura di questo. Avere una bimba è solo un valore aggiunto. Hanno un rapporto così bello che è impossibile non innamorarsi di loro.