Da alcune ore sul web gira una presunta indiscrezione sull’ipotetico matrimonio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nonostante sia uscita questa voce, ci sarà tempo anche per questo ma non sarebbe nei piani a breve scadenza della coppia.

Secondo il buon Amedeo Venza, infatti, la coppia non sarebbe in procinto di organizzare il suo matrimonio:

Ragazzi mi avete chiesto in tanti se Pierpaolo e Giulia si sposeranno… sicuramente se le cose tra di loro andranno come devono andare, sì!

Ma non è al momento nei loro progetti… attualmente sono impegnatissimi in ambito lavorativo e hanno tanti progetti ma non il matrimonio!

Vi raccontano tutto e ve lo avrebbero accennato! Stanno benissimo cosie la loro storia va ugualmente a gonfie vele.