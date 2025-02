Matrimonio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i Prelemi pronti a dire “Sì”, ecco quando

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più seguite e amate del panorama televisivo italiano, hanno recentemente accolto nella loro vita il piccolo Kian, il cui nome persiano significa “Re”. La loro relazione, iniziata oltre quattro anni fa all’interno della casa del Grande Fratello VIP 5, ha attraversato alti e bassi, ma ha sempre mostrato una solida complicità.

Matrimonio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: quando si sposano

Negli ultimi mesi, Pierpaolo è stato impegnato nel tour teatrale di successo “Rocky – The Musical”, dove ricopre il ruolo di protagonista, ricevendo ampi consensi di pubblico e critica. Giulia, dopo aver dedicato il primo periodo post-parto al nuovo ruolo di madre, è tornata attivamente alle sue attività di influencer e conduttrice, riconquistando il suo pubblico con contenuti sempre freschi e coinvolgenti.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”, dopo la nascita del loro primogenito, la coppia sarebbe pronta a compiere un ulteriore passo importante nella loro relazione.

Durante la prima teatrale a Milano di “Rocky – The Musical”, Giulia era presente in prima fila per supportare Pierpaolo. In quell’occasione, ha dichiarato: “È un padre modello e riesce a coniugare splendidamente lavoro e vita in famiglia”.

La vera sorpresa, però, arriva con l’indiscrezione che ha fatto il giro dei media: “Per la coppia, dopo la cicogna, arrivano i fiori d’arancio: le nozze saranno entro l’anno”. Nonostante Giulia e Pierpaolo abbiano sempre espresso il desiderio di consolidare la loro unione, finora non avevano fornito dettagli su una proposta ufficiale o sulle tempistiche del matrimonio.

Al momento, né Giulia né Pierpaolo hanno confermato ufficialmente la notizia delle imminenti nozze.