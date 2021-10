Pierpaolo Pretelli intervistato dal talk “Programma” condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, ha svelato per quale motivo è nata la storia sull’imminente matrimonio con Giulia Salemi.

Se le cose continuano così ci sono tutti i presupposti. Tutto è partito da un bouquet che Giulia ha preso . Le cose vanno fatte step by step! Io per amore intendo veramente il coinvolgimento della persona. La vedo come la mia donna, la mia amica, la mia manager. Completa tutti i tasselli.

E per quanto riguarda Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli ha aggiunto:

“Io per amore intendo un coinvolgimento totale. Vedo Giulia come la mia donna, la mia amica, la mia manager. Completa tutti i tasselli che un uomo può desiderare. Non ho mai avuto vicino una persona che mi spronasse e credesse così tanto in me”

