Albe e Serena stanno per festeggiare i primi sei mesi di amore. La loro storia è nata durante Amici 21 e, nel corso dell’ultimo daytime, il cantante ha svelato di voler sposare la ballerina.

Se voglio sposare Serena? Certo Maria! Adesso sono sei mesi che stiamo insieme… stiamo troppo bene. E’ una relazione strana, nel senso che sto tanto bene e non mi era mai capitato. Il matrimonio è una cosa seria ed io ti sembro uno che non sa mantenerlo? I bambini… voglio tre figli che un po’ cantano e un po’ ballano. Voglio una femmina uguale a lei che mi viene a fare Amici.

Serena non è sembrata molto convinta:

Maria, in vista dei sei mesi di fidanzamento, ha organizzato una sorpresa per Albe e Serena:

La cena ve la organizziamo noi. – commenta la De Filippi nel box insieme al cantante – una cosa di abbigliamento ti piace? Ti dico una idea: biglietto per due per Parigi? Te lo regaliamo noi andata e ritorno e tu fai finta che è il tuo. Io ti faccio prendere una piccola torre Eiffel, ok? E poi tu fai finta che le hai regalato solo quella e poi sotto il tovagliolo metti i due biglietti. Il viaggio lo facciamo per luglio, va bene? Poi lo sposti eventualmente. Dopo mi dai i soldi? No, penso che possiamo permettercelo…