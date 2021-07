Amici di Maria, ex allievi si sposano: ecco la proposta di matrimonio – VIDEO

Matrimonio in vista per due ex volti di Amici di Maria De Filippi. Loro sono Bryan Ramirez e Paola De Filippis, ballerini della 17esima edizione del talent show.

Amici di Maria, due ex allievi si sposano: la proposta di matrimonio

Quando Bryan e Paola si trovavano nella scuola di Amici avevano un bel rapporto di amicizia ma nulla di più. Il ballerino, infatti, era fidanzato con una ragazza di nome Chiara.

Una volta fuori dal programma, Bryan ha nuovamente incontrato la collega ed è nato l’amore tra di loro fino alla proposta di nozze condivisa sui social:

Mi ha detto sì! Quando sono caduto sei stata lì per rialzarmi, mi hai dato forza anche quando la forza non l’avevo. La mia vita ha avuto un cambiamento a 360 gradi da quando ci sei tu. Tu sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino. Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei tu la persona che voglio nella mia vita una e mille volte e perché sono sicuro che amori come il nostro sono pochissimi… Siamo e saremo tu e io contro il mondo.

Anche Paola ha condiviso la sua gioia online:

Mi trema ancora il cuore. Mi hai reso la donna più felice di questo mondo… Non ho tante parole. Sembra un sogno, ma è la realtà. Ti dico di si, oggi e sempre. Nessuna misura del tempo é abbastanza con te, ma cominceremo da per Sempre. Ti amo.