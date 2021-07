Matrimonio di Bernardeschi e Veronica Ciardi: il cantante è un ex allievo di Amici

Il matrimonio tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi ha catalizzato l’attenzione degli appassionati di gossip subito dopo la vittoria degli Azzurri agli Europei 2020. Lo scorso 13 luglio la coppia ha pronunciato il fatidico “sì” davanti ad un centinaio di invitati tra parenti ed amici stretti.

Matrimonio di Bernardeschi e Veronica Ciardi: il cantante arriva da Amici

A quanto pare nessuno dei compagni di squadra di Bernardeschi avrebbe preso parte al suo matrimonio mentre tra gli invitati sarebbero spuntati alcuni nomi noti come l’ex concorrente del GF 10, Maicol Berti, la coppia protagonista di Temptation Island, Georgette Polizzi e Davide Tresse e l’ex gieffina Margherita Zanatta.

Intanto nella passate ore, come riporta Novella 2000, sarebbe spuntato un video che immortala Federico Bernardeschi cantare con alcuni amici nel giorno delle nozze ed il cantante scelto per i festeggiamenti non sarebbe del tutto sconosciuto.

Si tratterebbe infatti di Giuseppe Salsetta, semifinalista della settima edizione di Amici di Maria De Filippi poi vinta da Marco Carta. Il cantante faceva parte della Squadra del Sole durante il pomeridiano e poi della Squadra dei Bianchi durante il serale.