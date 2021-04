Matrimonio a prima vista, sposa fa coming out: “Sto con una donna”

Matrimonio a prima vista, l’esperimento sociale e televisivo, in queste edizioni ci ha abituato a non pochi colpi di scena. Come dimenticare il “triangolo” recente che ha visto protagonista indiscussa Sitara? Tra storie destinate a durare per sempre ma naufragate in pochi mesi e matrimoni destinati sin da subito a divorzi lampo, ora ci sarebbe anche un caso di coming out.

Matrimonio a prima vista: ex partecipante spiazza e fa coming out

La protagonista è Daniela Benvenuto, partecipante della terza edizione di Matrimonio a prima vista andata in onda su Discovery+. Il matrimonio combinato dagli esperti l’ha vista unirsi con l’imprenditore di dieci anni più grande di lei, Roberto Orlandini.

Se sulla carta gli esperti avevano riscontrato una affinità soddisfacente, così poi non si è dimostrato concretamente, dal momento che Daniela, dietista sportiva, ha manifestato un interesse per un altro genere di uomo, decisamente più atletico.

Niente da fare, quindi, per la coppia nata nel programma che già dalla prima puntata annunciò il divorzio.

Nelle passate ore, come svelato dal portale VeryInutilPeople, l’ex partecipante di Matrimonio a prima vista è stata ospite del canale Twitch di Marco Rompietti, anche lui partecipante di Matrimonio a prima vista e attualmente fidanzato con Nicole Soria, (quest’ultima partecipante nell’edizione di Sitara e sposata inizialmente con colui che per un breve periodo è stato fidanzato dell’indimenticata moretta).

Proprio a Marco, Daniela ha fatto una rivelazione:

Dopo Roberto ho avuto alcune frequentazioni che non si sono mai sviluppate in una relazione seria. In questo periodo, però, non sono single.

E quando Marco le ha domandato di far vedere la persona con cui sta attualmente, la giovane ha fatto coming out mostrando una ragazza di nome Samantha. Con lei, Daniela ha ammesso di essere molto felice e di aver trovato la sua stabilità.