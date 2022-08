Matrimonio a prima vista Italia è giunto alla sua nona edizione e con il passare del tempo, come spesso accade per programmi di questo tipo, il rischio è quello di perdere genuinità. E’ accaduto con due dei partecipanti all’attuale edizione in onda su Discovery+ e che vede come sempre tre coppie protagoniste dell’esperimento sociale televisivo.

Matrimonio a prima vista: concorrenti smascherati dalla produzione

Michele e Veronica, Alex e Michela e Lucas e Carolina: tra queste coppie una in particolare si è ritrovata a fare qualcosa che non era mai accaduto nelle precedenti edizioni di Matrimonio a prima vista Italia e che la produzione del programma ha prontamente smascherato.

Si tratta della coppia formata da Lucas e Carolina, lui curatore d’arte, lei barista. Sin dalla loro unione purtroppo non è scattata alcuna sintonia sebbene lui si sia mostrato propenso a conoscere meglio l’altra metà e mettersi in gioco. Ma a quanto pare questo atteggiamento nascondeva una strategia ben chiara al suo scopo di trarne visibilità.

I dubbi degli spettatori sarebbero stati confermati da una clip che mostra una conversazione tra i due concorrenti di Matrimonio a prima vista mentre confermano di essersi messi d’accordo al fine di consentire al ragazzo di trarne beneficio. Il discorso è stato captato dalla produzione poi intervenuta. Nel video in questione si sente Carolina commentare:

Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene… Io sono… Eh ho capito. Però io piuttosto esco come una str*nza, nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè non ce la posso fare.

Ad intervenire è anche lo sposo che replica:

Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto “Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più stro*za.” E ti ho detto “Guarda, ‘ho capito”. Per venirti incontro ti ho detto “anche io ho una situazione…(incomprensibile) essere trasparente, che ho questo tipo di visibilità” ma non che doveva venire fuori fig* o brutto, non me ne frega un caz*o!

Ad un certo punto però interviene la produzione che domanda ai due concorrenti cosa stessero bisbigliando. Un episodio mai accaduto prima e che prova come anche in questo programma stia venendo meno, con il tempo, la genuinità delle prime edizioni.