Due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia stanno insieme e sono una nuova coppia? Lei è Francesca Musci, ex sposa della seconda edizione del programma andato in onda su Real Time, lui invece è e Andrea Ghiselli, che prese parte all’edizione del 2020.

Matrimonio a Prima vista Italia: scoppia l’amore tra due divorziati?

I due a quanto pare avrebbero trovato molte cose in comune al punto da aver deciso di intraprendere a sorpresa una relazione, o così pare (nessuno dei due ha esplicitamente confermato).

Andrea è stato lo sposo di Nicole Soria nell’edizione del 2020 di Matrimonio a prima vista Italia, Francesca ha invece preso parte all’esperimento d’amore estremo nella primavera del 2017.

La storia tra Andrea e Nicole è terminata una volta spente le telecamere, con Ghiselli che a sorpresa ha rivelato la sua relazione con Sitara Rapisarda, sposa di Gianluca nella stessa edizione di Matrimonio a prima vista a cui ha preso parte Ghiselli.

Ma anche questa storia ha avuto vita breve. Francesca si è invece separata da tempo da Stefano Protaggi, sposato sempre a Matrimonio a prima vista.

Amicizia oppure amore?

Loro parlano della prima ma le loro dediche ed i tatuaggi in comune sembrano parlarci di ben altro: voi cosa ne pensate?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Ghiselli (@andreaghiselli91)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Ghiselli (@andreaghiselli91)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Ghiselli (@andreaghiselli91)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)