Matrimonio a prima vista Italia è approdato sul nostro piccolo schermo nel 2016. Tratto dal programma danese “Married at First Sight”, il format si presenta come un vero e proprio esperimento sociale. Al centro del programma tre coppie per ciascuna edizione con un lui e una lei che non si sono mai visti ma che, almeno sulla carta, presentano una elevata compatibilità. I due convoleranno a nozze.

Matrimonio a prima vista Italia: le coppie sopravvissute

Ciascun concorrente di Matrimonio a prima vista Italia prima di partecipare si è sottoposto a una serie di test sottoposti alla valutazione di un team di psicologi ed esperti. In ogni edizione sono sei i partecipanti che vengono abbinati formando così tre coppie che si conosceranno per la prima volta proprio nel giorno del rispettivo matrimonio. Diventeranno così a tutti gli effetti marito e moglie. Ma quante coppie sono sopravvissute?

Numeri alla mano, sono decisamente in maggioranza le coppie scoppiate. Questo dimostra che l’amore segue delle regole tutte sue che vanno ben oltre la scienza. I dati di Matrimonio a prima vista Italia dimostrano anche il fallimento degli esperti che si sono occupati degli abbinamenti.

Ad oggi, nelle precedenti 8 edizioni di Matrimonio a prima vista Italia solo 2 coppie su 21 sono sopravvissute. Si tratta di Francesco e Martina (sesta edizione), che si erano sposati con una cerimonia in spiaggia e che proseguono con la loro storia d’amore. La seconda coppia è quella formata da Sergio e Jessica (settima edizione), che resiste nonostante qualche difficoltà iniziale. Tutti gli altri hanno deciso di interrompere il loro matrimonio, chi subito dopo il programma, chi qualche tempo dopo.

Attualmente è in corso la nona edizione al termine della quale scopriremo la decisione delle tre coppie. Tra i protagonisti a fare discutere ci hanno pensato Lucas e Carolina. La coppia è stata intercettata dalla produzione smascherando un atteggiamento poco sincero. Lo staff ha quindi deciso di pubblicare l’audio evidenziando le responsabilità di eventuali svolte all’interno del programma.