A Matrimonio a prima vista Italia è accaduto qualcosa che non era mai successo prima ma che, prima o poi, sarebbe potuto avvenire: una coppia dell’edizione in corso è stata espulsa dal programma. Chi sta seguendo le vicende del format intuirà facilmente chi sono i protagonisti messi alla porta e soprattutto qual è il motivo di tale decisione da parte dei tre esperti.

Matrimonio a prima vista Italia: prima coppia espulsa, ecco il motivo

In attesa di poter assistere alle nuove puntate di Matrimonio a prima vista Italia su Real Time, i primi sei episodi sono già disponibili su Discovery+ e questo ha permesso di poter scoprire i nuovi protagonisti dell’esperimento sociale e televisivo e le loro vicende. Una coppia però, a differenza delle altre, è stata “smascherata” dalla produzione nel tentativo di accordarsi ed a questo punto la decisione di eliminarla dal programmo si è rivelata inevitabile.

Ovviamente, per chi ha seguito finora le vicende delle tre coppie, sa anche che una in particolare non si sarebbe affatto comportata correttamente nei confronti della redazione di Matrimonio a prima vista Italia: si tratta di quella formata da Lucas Vianini e da Carolina Manfrin. Dopo essere convolati a nozze e poco prima di iniziare la convivenza, i due, lasciati soli e credendo di non essere ascoltati, hanno parlato di una proposta precedentemente avanzata dallo sposo, ovvero fingere di provare un interesse al fine di ottenere visibilità.

Insomma, Lucas ha fatto intendere di non essere affatto interessato a Carolina ed anche quest’ultima è finora apparsa titubante, ma il curatore d’immagine avrebbe chiesto alla neo moglie di fingere interesse nei suoi confronti a soli fini televisivi e per trarne maggiore visibilità. La giovane aveva replicato mostrando qualche perplessità e ne era venuto fuori un dialogo sospetto e ambiguo.

Al culmine di una accesa lite, Lucas avrebbe vuotato il sacco: a lui poco importava dell’interesse nei suoi confronti da parte della ragazza, dal momento che avrebbe partecipato a Matrimonio a prima vista Italia soprattutto per farsi notare. Una frase che non sarebbe affatto piaciuta alla neo sposina.

Ad intervenire sarebbero stati i tre esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto che dopo essersi riuniti hanno creduto opportuno interrompere l’esperimento. Una scelta che ha particolarmente deluso Carolina che si è sentita vittima di una ‘fregatura’, mentre Lucas ha in qualche modo criticato la decisione uscendone però sconfitto ma al tempo stesso vincente. Il suo scopo, seppur per vie traverse, è stato raggiunto.