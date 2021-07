Matrimonio a prima vista: due ex protagonisti stanno insieme, ecco la coppia che non ti aspetti

Due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia stanno insieme! Lei è Giorgia Pantini, ex sposa della quinta edizione del programma andato in onda su Real Time, lui invece è Fabio Peronespolo, che prese parte all’edizione successiva. I due a quanto pare avrebbero trovato molte cose in comune al punto da aver deciso di intraprendere a sorpresa una relazione.

Matrimonio a prima vista: Fabio e Giorgia stanno insieme

Se per Marco Rompietti e Nicole Soria, anche loro protagonisti di due differenti edizioni di Matrimonio a prima vista, la relazione si era interrotta proprio in questi giorni, Fabio e Giorgia hanno sorpreso gli appassionati del programma uscendo allo scoperto.

L’occasione è stata il compleanno di Fabio che proprio oggi festeggia 34 anni. Giorgia ha postato la loro prima foto insieme su Instagram con un commento che potrebbe sollevare qualche dubbio:

UGURI TESORO!!! +34 Avrei potuto scegliere una foto più “composta” o “misurata” ma questa credo ci rappresenti.. “esuberante” e “vivace” come noi!

A confermare però la natura del loro rapporto ci avrebbero pensato gli hashtag: “#happybirthday #auguri #love #us #noi”.

La loro esperienza nel corso del programma

Fabio Peronespolo si definisce nella sua bio di Instagram “sposo di Matrimonio a prima vista”. Nel programma era convolato a nozze con Clara Campagnola rappresentando una delle coppie più affiatate dell’edizione. Tuttavia verso le battute finali della trasmissione avevano deciso di porre fine al loro matrimonio con una inaspettata rottura.

Un percorso molto simile a quello vissuto da Giorgia Pantini e Luca Cantiano: coppia tra le più amate della quinta edizione, era destinata almeno sulla carta a resistere ma nella vita quotidiana qualcosa non avrebbe funzionato, portando entrambi e volere il divorzio.