Matilda De Angelis è un’attrice italiana di grande talento, nota per i suoi ruoli in film e serie televisive di successo. Nata a Bologna nel 1995 ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione in “The Undoing”, “Rose Island” e “The Italian Job”.

Matilda De Angelis è fidanzata con Alessandro dei Santi Francesi

Nel 2024, la De Angelis si è fidanzata con Alessandro De Santis, membro del duo musicale italiano I Santi Francesi. Alessandro e Matilda hanno reso pubblica la loro relazione attraverso alcuni scatti condivisi su riviste di gossip.

La coppia è apparsa insieme anche alla prima romana della serie tv “La legge di Lidia Poët”, dove Matilda è la protagonista principale.

Alessandro De Santis, nato nel 1998 a Cuorgné in Piemonte, è diventato noto dopo la sua vittoria al popolare talent show “X Factor” nel 2022 insieme a Mario Francese, con cui forma il duo “I Santi Francesi”.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Matilda ha parlato della sua relazione con Alessandro, sottolineando la sua soddisfazione per aver incontrato qualcuno che finalmente l’ha colpita nel profondo:

Sono follemente innamorata, come non lo sono mai stata in tutta la mia vita.

