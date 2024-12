“Io al posto di Mariotto in giuria a Ballando?”, la risposta ufficiale di Matano

Alberto Matano ha categoricamente smentito i rumor che lo volevano al posto di Guillermo Mariotto nella giuria di Ballando con le Stelle. Intervistato dall’Adnkronos, il conduttore de La Vita In Diretta ha dichiarato: “Io al posto di Guillermo Mariotto in giuria a Ballando con le Stelle? Ma siamo seri…”.

Matano al posto di Mariotto a Ballando? Ecco la risposta

Matano, che nel programma di Rai1 ricopre il ruolo di commentatore a bordo campo, ha così messo a tacere ogni speculazione sulla possibilità di un suo coinvolgimento come giurato, soprattutto in vista delle ultime due puntate del talent show.

La questione Mariotto continua a tenere banco. Dopo l’improvviso abbandono durante la diretta della scorsa puntata, i riflettori si sono accesi non solo sulla sua assenza, ma anche sui rumor di presunte molestie ad un ballerino, definiti “ridicoli” da Milly Carlucci. La conduttrice ha però definito l’abbandono dello stilista un gesto “molto grave” che richiede una valutazione da parte della Rai.

Cosa succederà nella semifinale?

Con la semifinale di Ballando con le Stelle alle porte, resta incerto il ritorno di Guillermo Mariotto. L’ipotesi più accreditata, nel caso in cui lo stilista non rientrasse, è quella di una giuria ridotta a quattro membri, come già avvenuto nella scorsa puntata.

Nel frattempo, le accese discussioni sui social proseguono, con i fan divisi tra chi sostiene Mariotto e chi critica il suo comportamento.

Un futuro incerto per Mariotto nello show

La decisione finale sul ritorno di Guillermo Mariotto spetta ora alla Rai e alla produzione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, pur difendendo lo stilista, ha sottolineato che l’abbandono dello show non potrà passare inosservato.

In attesa di sviluppi, una cosa è certa: Alberto Matano non entrerà in giuria.

Proprio Matano, durante La Vita in Diretta, ha precisato:

La verità è che non sappiamo cosa sia accaduto, non ho mai parlato con Guillermo direttamente. Sono ore febbrili, Rai e Ballando devono decidere cosa fare. Milly ha raccontato di un problema grave a lavoro e di un malore. Fermo restando che, se togliamo la vicenda molestie, rimane che è scappato dallo show. Ma vogliamo bene a Guillermo e ci auguriamo possa tornare.