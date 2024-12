Matano e Cuccarini, cosa è successo ad Amici 24? Pace mancata, De Filippi sorprende

Un evento che molti aspettavano con curiosità si è consumato nello studio di Amici 24 nella puntata di oggi 8 dicembre 2024. Alberto Matano, conduttore di La Vita in Diretta, ha partecipato come ospite speciale al programma di Maria De Filippi, in occasione della promozione del suo primo romanzo. Ma a catalizzare l’attenzione non è stato solo il libro, bensì l’incontro, seppur a distanza, con Lorella Cuccarini.

Il ritorno di Alberto Matano: ospite Amici 24

I due, ex colleghi alla conduzione de La Vita in Diretta, hanno alle spalle una collaborazione finita in modo turbolento, con accuse di maschilismo da parte della Cuccarini che avevano fatto scalpore nel 2020. Da allora, non si erano più ritrovati insieme in TV.

La mossa inaspettata di Maria De Filippi

Durante la puntata, Maria De Filippi ha proposto a Matano di regalare una copia del suo libro a un membro del cast. Alla domanda, il giornalista ha chiesto ironicamente: “Posso regalarlo anche ai coach?”, un gesto che molti hanno interpretato come un possibile segnale distensivo nei confronti di Lorella Cuccarini.

Tuttavia, Maria ha deciso diversamente. Sospinta dal pubblico, ha invitato Matano a scegliere un allievo. La decisione ha spiazzato i presenti, spegnendo sul nascere l’attesa per una riconciliazione simbolica tra i due volti noti.

Se la tensione tra Matano e Cuccarini è apparsa smorzata rispetto al passato, la scelta di non interagire direttamente potrebbe lasciare spazio a svariati dubbi. “Siccome c’è molta passione e io sono un ragazzo del sud, lo do ad Alessia”, ha detto Matano riferendosi all’allieva scelta. Un gesto semplice, ma che ha alimentato la percezione di una pace ancora non del tutto siglata con l’ex collega.