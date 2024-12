MasterChef Italia 2024: dove e quando vedere le puntate in tv e streaming, resta un dubbio

Il conto alla rovescia è finito. MasterChef Italia 2024 debutta questa sera, giovedì 12 dicembre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Un’edizione che promette scintille, con innovazioni che cambieranno il gioco e il ritorno degli amati giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Tutte le novità di MasterChef 2024

La nuova stagione introduce elementi inediti per aumentare la suspense e mettere a dura prova gli aspiranti chef. Tra le innovazioni più attese, spicca l’all-in, una concessione di cinque minuti extra durante i Live Cooking per chi decide di rischiare il tutto per tutto. Un’altra sfida interessante sarà il Blind Test, dove i concorrenti dovranno affidarsi completamente ai loro sensi per replicare piatti misteriosi.

Quando e dove vedere MasterChef Italia 2024

Le 12 puntate della nuova stagione andranno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, con due episodi per serata. Gli appassionati che non vogliono perdere nemmeno un momento possono contare sul servizio on demand di Sky e NOW, disponibile anche in 4K HDR.

Calendario completo delle puntate:

Prima puntata: Giovedì 12 dicembre

Seconda puntata: Giovedì 19 dicembre

Terza puntata: Giovedì 26 dicembre

Quarta puntata: Giovedì 2 gennaio

Quinta puntata: Giovedì 9 gennaio

Sesta puntata: Giovedì 16 gennaio

Settima puntata: Giovedì 23 gennaio

Ottava puntata: Giovedì 30 gennaio

Nona puntata: Giovedì 6 febbraio

Decima puntata: Giovedì 13 febbraio

Undicesima puntata: Giovedì 20 febbraio

Dodicesima puntata: Giovedì 27 febbraio

In attesa della messa in chiaro su TV8

Per chi non ha accesso a Sky, resta il mistero sulle date della trasmissione in chiaro su TV8. Gli episodi dello scorso anno furono resi disponibili da marzo, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora fornita per il 2024.