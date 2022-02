Massimo Ranieri lo ritroveremo al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Lettera di là dal mare”. La sua partecipazione non sarà in qualità di ospite, bensì di concorrente tra i Big in gara. Un ritorno atteso sul palcoscenico dell’Ariston che avviene a distanza di 25 anni dalla sua ultima volta.

Massimo Ranieri, canzone “Lettera di là dal mare” a Sanremo 2022: il significato

La canzone “Lettera di là dal mare” che Massimo Ranieri porterà al Festival di Sanremo 2022 è scritta da Fabio Ilacqua. Come anticipato da Tv, Sorrisi e Canzoni, si tratta di un brano molto emozionante che racconta con parole poetiche ma trasparenti un viaggio in mare che sembra infinito e l’emozione di poter scorgere l’altra sponda alla fine della traversata.

La voce di Massimo Ranieri si prepara a far vibrare l’Ariston. Per il celebre artista si tratta di una canzone dall’intensità paragonabile a quella di “Perdere l’amore”.

Alla vigilia del suo approdo a Sanremo 2022, Ranieri ha raccontato a Sorrisi.com:

La prima volta che l’ho ascoltata ho avuto la stessa identica emozione che mi diede “Perdere l’amore” al primo ascolto. È un brano meraviglioso, una classica canzone italiana. Parla di un viaggio infinito e dell’emozione di poter scorgere finalmente l’altra sponda.

Testo canzone “Lettera di là dal mare” di Massimo Ranieri

Il testo di “Lettera di là dal mare” di F. Ilacqua

Ed. BMG Rights Management (Italy)/Rama 2000 International – Milano – Roma.

TESTO COMPLETO SU TV, SORRISI E CANZONI