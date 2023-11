Massimiliano Varrese “pazzo” di Beatrice Luzzi? Ecco la sua risposta

Il “piano” di Massimiliano Varrese sta andando in “frantumi”? Se inizialmente l’attore aveva messo in piedi un piano per attirare a sé Beatrice Luzzi, oggi pare che l’ex Carramba Boy potrebbe provare qualcosa di più per la coinquilina del Grande Fratello.

Varrese “pazzo” di Beatrice? Ecco la sua risposta

“Secondo me ti piace. Ti piace Beatrice, guarda che io non sbaglio mai. Bea a te ti piace assai”, ha confidato Fiordaliso parlando con Varrese. Pronta la replica di lui che ha svelato di non escludere nulla:

Nel momento in cui mi sono messa a cercare di capire Bea, ci sono delle cose che mi piacciono. Mi piacciono le persone con un carattere forte. Non so se ci litigherei adesso, perché ho il carattere per saperla prendere. Mi piacciono le cose complesse e Bea è complessa. Nella mia vita non escludo nulla.

Varrese e Beatrice saranno la prossima coppia del GF?

