Secondo i primi spifferi del web, Massimiliano Varrese questa notte, dopo la chiusura della live sul canale 55 di Mediaset Extra, avrebbe minacciato di lasciare il Grande Fratello.

“Questa notte (a telecamere spente) Massimiliano Varrese ha minacciato di lasciare il GF! – scrive Amedeo Venza – E’ rimasto nel confessionale quasi due ore, probabilmente un tentativo del programma di farlo rimanere”.

Ovviamente queste indiscrezioni, essendo ufficiose, vanno prese con le pinze: cosa ne pensate?

Max: “Io del mio compleanno mi faccio il regalo che penso a me stesso visto che per fare il paladino della giustizia ho interpretato un ruolo che non era il mio e c’ho rimesso”.

Ora scarica la colpa sugli altri e si è anche dimenticato che con Heidi era se stesso#grandefratello pic.twitter.com/gC51PAkdlz

