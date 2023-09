Massimiliano Varrese: cosa prova per la giovane Heidi Baci? A quanto pare l’attore non riesce più a nascondere il suo interesse per la bionda gieffina di origini albanesi. Quest’ultima, sebbene abbia ammesso un certo interesse nei confronti dell’uomo, resta tuttavia sui suoi passi: è troppo grande per poterlo vedere come un potenziale compagno.

Massimiliano Varrese e Heidi Baci, il confronto diretto

Anche nel corso della diretta del Grande Fratello, Heidi, incalzata dal padrone di casa, non aveva avuto problemi ad ammettere di essersi accorta delle attenzioni che le erano state rivolte da Massimiliano Varrese. Ad ogni modo, non intenderebbe andare oltre la semplice amicizia, soprattutto alla luce del passato importante dell’attore e della grande responsabilità che ciò comporterebbe per la ragazza.

Durante una chiacchierata odierna, Heidi si è confrontata con Massimiliano sentendosi messa da lui con le spalle al muro. Varrese le ha quindi promesso di essere in futuro meno diretto, e Heidi ha proseguito:

Io ti stimo molto provo molta simpatia nei tuoi confronti e sono lusingata però, un po’ meno attenzioni… Non mi stai addosso. Sei veramente diretto, mi spiazzi proprio.

Massimiliano ha allora replicato asserendo che ne avrebbe preso atto e che ci avrebbe riflettuto su, ma a quel punto Heidi ha insistito:

Ma tu che cosa cerchi? Non cerchi niente? E che vuol dire? Amicizia? Tu corteggi! Non mi stai corteggiando? Allora ho capito male io, allora tutto ok, tutto chiaro.

Massimiliano però, restando di stucco, si sarebbe irrigidito chiedendo alla gieffina di poterne parlare da soli:

Possiamo parlarne poi da soli? Io sono diretto e metto con le spalle al muro. Te invece che fai? Pensi di essere diversa da me? E poi se ti corteggiassi? Cambierebbe qualcosa?

La Baci ha ammesso che non sarebbe disposta ad iniziare troppo velocemente una conoscenza, intimando l’amico a non restarci male. Massimiliano ha allora messo in chiaro ulteriormente: