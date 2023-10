Il clima nella Casa del Grande Fratello continua ad essere tutt’altro che sereno. Massimiliano Varrese, in particolare, dopo le scuse e gli abbracci scambiati con Beatrice Luzzi, proprio non molla la presa, ribadendo la loro impossibilità a trovare un punto di incontro. Adesso l’attore avrebbe maturato una convinzione davvero bizzarra nei confronti di Beatrice.

Massimiliano Varrese è convinto di poter battere Beatrice Luzzi al televoto

Massimiliano è infatti convinto di poter battere Beatrice al televoto, ritenendosi quindi più amato dal pubblico da casa e più forte di lei. Il fatto che la Luzzi riesca sempre a vincere al televoto, passando per la preferita e quindi immune, non sembra affatto turbare l’attore, che anzi avrebbe commentato:

Beatrice preferita de che? Tra quelli con cui è andata al televoto, dobbiamo contestualizzare.

La sua frase ha ovviamente scatenato il popolo social che adesso spera in un imminente televoto tra i due. Ad alimentare gli attriti in Casa ci ha messo del suo anche Samira Lui, che sembra sostenere la tesi di Massimiliano, dichiarando:

Beatrice è la preferita tra quattro persone, mica tra tutti.

In realtà i concorrenti non sanno che proprio nei sondaggi per il preferito tra tutti loro, Beatrice Luzzi primeggia da settimane, senza dover temere alcuna concorrenza.