Massimiliano Varrese ha mimato scherzosamente la scena di Scream impugnando un coltello dalla lama affilata. Rosy Chin, terrorizzata dalle nuove linee guida del Grande Fratello, gli ha suggerito di fermarsi.

Rosy “terrorizzata” da Massimiliano che impugna un coltello al GF

“Te lo ricordi Scream?”, domanda Massimiliano. “No, secondo me… questi sono oggetti pericolosi. Secondo me poi pensano che è pericoloso”. “Non si può fare? Volevo fare Scream… vabbè, non lo faccio più”, ha concluso l’attore.

Ecco il VIDEO.

Rosa talmente terrorizzata dalle nuove linee che mette in allerta Massimiliano perché con il coltello in mano voleva imitare scream pensando sia pericoloso STO MORENDO☠️☠️ #GF pic.twitter.com/yxZhtRmvKa — Luca☔ (@luca_detuu) September 12, 2023

Nel frattempo, la nuova svolta del Grande Fratello prevede anche le preghiere prima dei pasti: cosa ne pensate?

NON ANCHE LA PREGHIERA PRIMA DI CENA LA SVOLTA CATTOLICA DEL PROGRAMMApic.twitter.com/hBdHnmee2B — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) September 12, 2023

l’allarme fatto installare direttamente da piersilvio per richiamare tutti all’ordine quando si rischia di sfociare nel trash?pic.twitter.com/TglV7dZJ8q — Paola. (@Iperborea_) September 12, 2023

LA FACCIA DI ANITA QUANDO SENTE LA PAROLACCIA STO MORENDO#GrandeFratello #GF pic.twitter.com/feChbg7ZcM — ♡༄ puff (@4gaiia) September 12, 2023

La scheda

Nato a Roma nel 1976, Massimiliano Varrese ha 47 anni ed è un attore, cantante e ballerino. Fin da ragazzo, si appassiona alla recitazione e studia arti dello spettacolo presso lo I.A.L.S. di Roma. Dopo aver lavorato nelle pubblicità, viene notato da Raffaella Carrà con la quale lavorerà come ballerino.

La carriera di Massimiliano Varrese si è divisa tra spettacoli e musical a teatro e diversi ruoli per la televisioni (Carabinieri, Camera Cafè e La Sacra Famiglia) e per il cinema (Fuoco su di me e Il figlio più piccolo). Massimiliano è anche uno scrittore e un istruttore di arti marziali.

L’attore è stato sposato con Valentina Melis, con la quale ha avuto una figlia e oggi si definisce un “papà single”.