Le parole di Manuel Bortuzzo e l’intervento (da bar) di Maurizio Costanzo nei confronti di Lulù Selassiè, hanno sollevato un vero “caso” e in rete, anche Massimiliano Rosolino (nuotatore che non Bortuzzo ha condiviso il film Ultima gara) ha preso le distanze schierandosi dalla parte della princess.

Lo scorso ottobre, proprio Manuel aveva incontrato, mentre si trovava nella Casa del GF Vip, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini.

Il nuotare ed ex inviato dell’Isola dei Famosi, proprio oggi ha compiuto un gesto emblematico, a testimonianza che, forse, non tutto ciò che dice Bortuzzo può essere giustificato.

Proprio per questo motivo, Rosolino ha cliccato “Mi piace” ad un post di Daniela Martani che ha condannato l’atteggiamento di Manuel Bortuzzo:

Questo modo di parlare, ridacchiando, di qualcuno con cui si è fatto l’amore, condiviso momenti importanti, scambiati promesse e giurato pubblicamente amore eterno fino a qualche settimana fa, lo trovo squallido e irrispettoso e restituisce un’immagine di Manuel Bortuzzo pessima.

Gli amori non vanno e vengono, gli amori restano. Le persone superficiali fanno così, come te caro Manuel, perché i sentimenti sono una cosa seria a qualsiasi età e non ci si può giocare a proprio piacimento ma soprattutto le persone non si umiliano così. Sei una grande delusione.