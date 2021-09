Massimiliano Mollicone: l’ex di Uomini e Donne non conosce la differenza tra gay e trans, dopo la gaffe arrivano le scuse – VIDEO

AGGIORNAMENTO – Fortunatamente Massimiliano, dopo essersi accorto del suo errore è intervenuto con delle scuse:

Una ragazza mi ha fatto notare e capire un errore. Per ingenuità e senza cattiveria ho risposto alla domanda su un eventuale ritorno del trono gay che è possibile perché attualmente c’è un trans sul trono. In realtà, non si considera trans una persona che ha finito il periodo di transizione da uomo a donna o da donna a uomo. Ora ho capito, mi dispiace di aver creato questo fraintendimento.

Massimiliano Mollicone ha parlato dell’omosessualità facendo uno scivolone sul trono trans (che trans non è). L’ex tronista di Uomini e Donne, da poco single, ha sollevato non poche polemiche per la sua esternazione superficiale.

Uomini e Donne, la gaffe di Massimiliano Mollicone non passa inosservata

Cosa ne penso dell’omosessualità? Potrei risponderti con una domanda. Cosa ne pensi dell’eterosessualità? Non ha più senso nel 2021 fare questa domanda. Anche perché… Che senso ha? Ormai è la quotidianità. Non è più un tabù. Ho lavorato nel settore della moda. Ho parecchie conoscenze omosessuali. E sento ancora oggi loro che purtroppo non sono liberi di essere loro stessi. Ed è una cosa bruttissima perché, prima di tutto, prima di avere un orientamento sessuale, siamo tutte persone. Ognuno ha un cervello pensante, due occhi, un naso, una bocca… E c’è ancora discriminazione. Purtroppo credo che nonostante tutte le proteste, la mentalità di molte persone, non solamente degli italiani ma in generale del mondo, è ancora troppo arretrata. Per concludere il discorso, normalizziamo questa cosa.

Dopo la prima risposta degna di lode, l’ex tronista di Uomini e Donne si è portato a casa uno scivolone non da poco rispondendo ad una successiva domanda:

Se rifaranno il trono gay? Stanno facendo il trono trans attualmente, quindi… A grandi linee possiamo dire che si tratta di una cosa molto simile. Forse, oserei dire, quasi uguale. Quindi, sì, probabile.

Credo che Massimiliano Mollicone sia in buona fede ma non conoscere nel 2021 la differenza tra una persona transessuale e una omosessuale è piuttosto grave.

Tra l’altro, proprio Andrea Nicole ha anche terminato il suo percorso di transizione, giusto per chiarire la questione e mettere tutti i puntini sulle “i”.

Il VIDEO in apertura del nostro articolo.