Heidi Baci ha svelato la sua sensazione di disagio nei confronti di Massimiliano Varrese e il suo corteggiamento al Grande Fratello. La bionda si è confidata con alcuni concorrenti facendo delle precisazioni sul loro rapporto.

Quindi va bene così e si spegne e si va avanti. In tugurio gli ho chiesto di parlare con calma. Che devo fare io? A me è salita l’ansia. Non si gioca con queste cose. A me dispiace da morire però capite la mia posizione… Io ci provo a parlare ma mi fa i giochetti. E’ pesante.

Sono tre puntate che voglio spegnere la cosa. Il problema qua è il contesto, perché viviamo insieme. Non sono stupida… se io vedo che ci sono dei limiti in una persona… qua è proprio una situazione drammatica.

E mentre Heidi si sfogava con i suoi compagni d’avventura svelando che se fosse stata fuori l’avrebbe ghostato in tre secondi, Massimiliano le stava scrivendo una lettera.

milionesimo palo di Heidi in differita al guru con gli assillatori, è stata chiarissima, per rispetto si fa gli scrupoli ,ma fossero fuori l’avrebbe ghostato, li dentro non può perchè lui non ragiona e fa i giochetti se prova a parlarci, lasciatela in pace #grandefratello pic.twitter.com/8ZvMwE5kfB

— 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 3, 2023