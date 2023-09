Dopo il due di picche di Heidi che in diretta al Grande Fratello ha chiaramente detto a Massimiliano che non ci sta trippa per gatti, l’attore, al termine della diretta, si è sfogato scagliandosi pure contro Beatrice Luzzi.

Massimiliano dopo la diretta del Grande Fratello: Beatrice e Heidi “chiodo fisso”

Massimiliano Varrese al termine della diretta ha sottolineato l’importanza della verità e ha ribadito la sua natura trasparente e legata ai principi. L’atteggiamento di Beaitrce lo ha profondamente sconvolto, portandolo a utilizzare vari epiteti per descriverla, tra cui l’accusa di essere una persona viziata come una bambina:

Lei continua a rompere i cog***ni, non la sopporto più… fatela uscire. Falsa, finta, sta giocando a screditarmi. Fa tutta la gne gne e poi è ficcante. Mi viene da dire una cosa meglio che non la dico.

Massimiliano si è scagliato pure contro Heidi accusandola di evitarlo: “Mi allontani con aggressività”, ha sbottato.

Pronta la replica della gieffina:

Se volessi giocare approfitto di tutta la tua situazione. Un’altra avrebbe fatto le tarantelle.

