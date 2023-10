Il Grande Fratello è giunto alla sua quindicesima puntata, in onda nella prima serata di oggi, 30 ottobre. Cosa dobbiamo aspettarci? Come sempre alla conduzione del reality di Canale 5 troveremo il padrone di casa Alfonso Signorini che sarà affiancato dall’opinionista dell’edizione, Cesara Buonamici. In studio anche Rebecca Staffelli, che raccoglie i commenti dei social nel corso della diretta.

Grande Fratello le anticipazioni della 15esima puntata

In merito agli spoiler della puntata, il Tg5 delle ore 13 ha anticipato la decisione che un concorrente dovrà prendere dopo aver minacciato di voler lasciare il Grande Fratello: deciderà di uscire dalla Casa?

Occhi puntati poi sull’importante televoto che stasera sarà eliminatorio: uno tra Massimiliano, Beatrice, Valentina, Garibaldi e Grecia lascerà definitivamente il Grande Fratello. Chi sarà?

Nelle ultime ore poi, c’è stato un avvicinamento sospetto tra Massimiliano e Beatrice: cosa c’è davvero sotto? Si tratta di una armonia realmente riscoperta oppure di una strategia di gioco?

E poi non mancheranno le sorprese: Grecia ne riceverà una del tutto inaspettata. Qualcuno avrà qualcosa da dirle. Garibaldi, invece, si dispera per le parole dette a Beatrice che non avrebbe alcuna intenzione di perdonarlo, mentre Mirko continua ad essere conteso tra Perla e Greta ma nella Casa conquista consensi. Infine, avvicinamento in atto tra Paolo e Letizia dopo la lettera del fidanzato di quest’ultima.