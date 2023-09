L’ultima puntata in diretta del Grande Fratello ha messo in luce un forte attrito tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Infastidito dal comportamento della collega, Massimiliano al termine della puntata ha deciso di sfogarsi con i suoi compagni di avventura.

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, scontro senza pace al Grande Fratello

A detta di Massimiliano Varrese, la Luzzi avrebbe sbagliato poiché anziché essere leale e sincera ha preferito arrampicarsi sugli specchi pur di ricevere consensi: “Beatrice non la giustifico più”, ha tuonato.

Lo sfogo di Massimiliano è proseguito anche il giorno successivo alla diretta, come riportato dai colleghi di Biccy.it:

Beatrice è una persona squallida, sporca, falsa, ipocrita. Cinquant’anni e sei ridotta così? Sei messa male, eh. Non c’è da fare troppi esempi.

Parole piuttosto dure, quasi alla stregua di “branco” usato da Beatrice nel corso della puntata e ripresa dal padrone di casa Alfonso Signorini.

Lo sfogo di Varrese è proseguito:

Lei gioca sporco, ha cercato sempre di screditare. Io le ho parlato in faccia e ci siamo anche chiariti quando ha anche fatto le lacrime di coccodrillo in camera da letto. Ci sono quasi cascato anche io, poi va in confessionale e dice quello che dice. Vai di nuovo a screditarmi? Imbarazzante! Da una donna di cinquant’anni non me l’aspetto proprio. Devi farne di lavoro ancora. Ma a quel punto proprio non c’è.

I due hanno poi avuto un riavvicinamento ma le cose non sono andate benissimo. Massimiliano, infatti, non è riuscito ad avere un confronto pacifico sbottando poco dopo: “Tu non ti metti mai in discussione. Io mi aspettavo che tu mi dicessi le cose in faccia. Tu sei una persona falsa, sei molto furba e vuoi avere sempre ragione”.

Il rimprovero del Vippone è per non essere in grado di dire le cose che pensa in faccia.